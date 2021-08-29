أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في أحدث ظهور له

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام





وظهر أحمد الفيشاوي و هو يستعرض لياقته البدنية من إحدى صالات الجيم، وعلق على الصورة قائلا: "جلسة تحول أخرى "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



وكان الفنان أحمد الفيشاوي أعلن عن مشاركة فيلمه "ريتسا" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021.



