Advertisements

أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته البدنية في أحدث ظهور له

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:02 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام


وظهر أحمد الفيشاوي و هو يستعرض لياقته البدنية من إحدى صالات الجيم، وعلق على الصورة قائلا: "جلسة تحول أخرى "، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي أعلن عن مشاركة فيلمه "ريتسا" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

01:00 ص

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements