عبدالحليم قنديل: العراق لن يكون أفغانستان (فيديو)

قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إن مؤتمر بغداد سبق وتم الإعداد له منذ فترة، ولكن مصادفة انعقاده بعد أحداث أفغانستان الأخيرة يؤكد أن العراق لن يكون أفغانستان.





وأضاف "قنديل" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه على الرغم من أن المحنة التي مرت بالعراق تشبه كثيرًا ما مر به أفغانستان، ولكن مستوى التطور الاجتماعي للعراقيين لا يقارن بالأفغان.





وأشار إلى أن هناك تطور في الوضع العراقي نحو استعادة معنى الوطنية العراقية الجامعة وليس البلد المقسم طائفيًا وعراقيًا كما أراد له الاحتلال الأمريكي، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أول رئيس وزراء من خارج هذا المعنى الطائفي.



