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عبدالحليم قنديل: العراق لن يكون أفغانستان (فيديو)
الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:15 ص
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إن مؤتمر بغداد سبق وتم الإعداد له منذ فترة، ولكن مصادفة انعقاده بعد أحداث أفغانستان الأخيرة يؤكد أن العراق لن يكون أفغانستان.
وأضاف "قنديل" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه على الرغم من أن المحنة التي مرت بالعراق تشبه كثيرًا ما مر به أفغانستان، ولكن مستوى التطور الاجتماعي للعراقيين لا يقارن بالأفغان.
وأشار إلى أن هناك تطور في الوضع العراقي نحو استعادة معنى الوطنية العراقية الجامعة وليس البلد المقسم طائفيًا وعراقيًا كما أراد له الاحتلال الأمريكي، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أول رئيس وزراء من خارج هذا المعنى الطائفي.
وأكد أن الكاظمي يأتي من مصدر مستقل ويتبع ما أسماه الرئيس السيسي لسياسة جديدة لمحاولة أن يكون العراق رأس جسر وليس مكانًا لتصفية حسابات للدول المتنازعة في المنطقة، متوقعًا أنه قد يكون المرشح المحتمل للائتلاف الذي يفوز في الانتخابات المقرر لها في أكتوبر المقبل.