Advertisements

عبدالحليم قنديل: العراق لن يكون أفغانستان (فيديو)

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عبد الحليم قنديل، إن مؤتمر بغداد سبق وتم الإعداد له منذ فترة، ولكن مصادفة انعقاده بعد أحداث أفغانستان الأخيرة يؤكد أن العراق لن يكون أفغانستان.

وأضاف "قنديل" في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه على الرغم من أن المحنة التي مرت بالعراق تشبه كثيرًا ما مر به أفغانستان، ولكن مستوى التطور الاجتماعي للعراقيين لا يقارن بالأفغان.

وأشار إلى أن هناك تطور في الوضع العراقي نحو استعادة معنى الوطنية العراقية الجامعة وليس البلد المقسم طائفيًا وعراقيًا كما أراد له الاحتلال الأمريكي، موضحًا أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أول رئيس وزراء من خارج هذا المعنى الطائفي.

وأكد أن الكاظمي يأتي من مصدر مستقل ويتبع ما أسماه الرئيس السيسي لسياسة جديدة لمحاولة أن يكون العراق رأس جسر وليس مكانًا لتصفية حسابات للدول المتنازعة في المنطقة، متوقعًا أنه قد يكون المرشح المحتمل للائتلاف الذي يفوز في الانتخابات المقرر لها في أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد بوابة الفجر الفجر افغانستان احداث افغانستان

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الحليم قنديل: التظاهرات اللبنانية الحالية هي الأوسع في تاريخها

خبراء يكشفون إستراتيجية أمريكا الجديدة لطرد إيران من العراق

مراقبون يكشفون مساعدة رجل أدوغان أسامة النجيفي بتحقيق أهداف أنقرة الخبيثة بالعراق

أسامة النجيفي.. يد تركيا بالعراق لتحقيق إجنداتها

تقرير يفضح الدور الخطير الذي يلعبه "النجيفي" في العراق لصالح تركيا

الحكومة والشعب العراقي يجددون دعوتهم لشيخ الأزهر لزيارة العراق

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

01:00 ص

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements