وزير سابق: مصر تقدمت 30 مركزًا في البحث العلمي على مستوى العالم

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، إنه وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي 2030 أصبح في مصر 27 جامعة حكومية، و36 جامعة خاصة وأهلية، و3 ملايين طالب بالمرحلة الجامعية، و35 مليار جنيه الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث والعلمي، و115 مستشفى جامعي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.





وأضاف "خالد"، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن مصر أصبحت تحتل المرتبة 30 في النشر الدولي للبحث العلمي بعد أن كانت في المرتبة الـ 60 من قبل، موضحًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وأنها تسير في الطريق الصحيح.



