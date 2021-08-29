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وزير سابق: مصر تقدمت 30 مركزًا في البحث العلمي على مستوى العالم
الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:49 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، إنه وفقًا لاستراتيجية التعليم العالي 2030 أصبح في مصر 27 جامعة حكومية، و36 جامعة خاصة وأهلية، و3 ملايين طالب بالمرحلة الجامعية، و35 مليار جنيه الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث والعلمي، و115 مستشفى جامعي تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف "خالد"، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن مصر أصبحت تحتل المرتبة 30 في النشر الدولي للبحث العلمي بعد أن كانت في المرتبة الـ 60 من قبل، موضحًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وأنها تسير في الطريق الصحيح.
وتابع وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الأسبق، أن أي مجتمع لا يتقدم إلا بالتعليم والبحث العلمي والصحة، واهتمام الدولة بهذه الأمور خلال الـ 8 سنوات الماضية أدى لوجود زخمًا ونشاطًا كبيرًا في مجال التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أنه وفقًا للإحصائيات العالمية يجب أن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، منوهًا بأن تعداد مصر أكثر من 100 مليون مواطن، ونحتاج لإقامة مزيد من الجامعات، مشددًا على ضرورة مشاركة المجتمع الأهلي في ذلك.