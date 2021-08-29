نسمة محجوب تحيي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان القلعة (صور)

أحييت المطربة نسمة محجوب، مساء السبت، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، على مسرح المحكى.





وقدمت نسمة محجوب خلال الحفل بعض الأغاني الخاصة بها، منها: "يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي إيه، مستغربة، دوام الحال"، بجانب مجموعة متنوعة من أشهر الأغاني الغربية وأيضا أغاني زمن الفن الجميل.







يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، وغيرهم