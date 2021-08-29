كرم جبر: لقاء السيسي وأمير قطر في بغداد سيختصر الزمن (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر، تميم بن حمد، على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" سيكون بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر.





وأشار "جبر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، إلى أن مصر ضربت مثالًا خلال الفترة الماضية في التعامل مع القضايا العربية، حيث أنها لم تهاجم قطر، لافتًا إلى أن هناك استجابة قطرية تدريجية للمطالب المصرية.



