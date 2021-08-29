Advertisements

مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد (2021- 2022).

ويقع مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة، بجانب أتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي، ويونج بويز بطل سويسرا.

تبدأ منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات مانشستر يونايتد كالآتي:-

الثلاثاء 14 سبتمبر - يونج بويز (سويسرا)

الأربعاء 29 سبتمبر - فياريال (إنجلترا)

الأربعاء 20 أكتوبر - أتالانتا (إنجلترا)

الثلاثاء 2 نوفمبر - أتالانتا (إيطاليا)

الثلاثاء 23 نوفمبر - فياريال (إسبانيا)

الأربعاء 8 ديسمبر - يونج بويز (إنجلترا)

الكلمات المفتاحية

مانشستر يوناتيد قرعة دوري أبطال أوروبا الان رونالدو دوري الابطال

أخبار تهمك

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 9 ساعات

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات يوفنتوس "كريستيانو رونالدو" في دوري الأبطال

مجموعة متوازنة.. تعرف على مجموعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

01:00 ص

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements