مواعيد مباريات مانشستر يونايتد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا





أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد (2021- 2022).





ويقع مانشستر يونايتد في المجموعة السادسة، بجانب أتالانتا الإيطالي، وفياريال الإسباني بطل الدوري الأوروبي، ويونج بويز بطل سويسرا.





تبدأ منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.





ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات مانشستر يونايتد كالآتي:-





الثلاثاء 14 سبتمبر - يونج بويز (سويسرا)





الأربعاء 29 سبتمبر - فياريال (إنجلترا)





الأربعاء 20 أكتوبر - أتالانتا (إنجلترا)





الثلاثاء 2 نوفمبر - أتالانتا (إيطاليا)





الثلاثاء 23 نوفمبر - فياريال (إسبانيا)



