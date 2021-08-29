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عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد





كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات ملف الصفقات الصيفية التي يجريها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء أنهوا أولى صفقات الفريق الكروى الأول الصيفية في ظل وجود رغبة لدى مجلس الإدارة في تدعيم صفوف الفريق لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن وليد الكارتي لاعب الوداد الرياضي المغربي أنهى أتفاقه مع مسئولى الزمالك وذلك من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجد اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء الأسبوع القادم من أجل أنهاء كافة التفاصيل المخصصة لضم اللاعب.

ويمتلك وليد الكارتي قدرات عالية قد تساعد الزمالك خلال الفترة المقبلة ويعد من أفضل العناصر المرشحة لتدعيم الفريق بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري.

كما أكدت مصادرنا أن مسئولى الزمالك قاموا بأنهاء كافة التفاصيل عقب فشل ضم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

مهند لاشين الزمالك الدوري المصري

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