Advertisements

الصفارة والنفسنة".. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:49 ص
بوابة الفجر
يارا عادل


نشب خلاف حاد بين مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش والفرقة الموسيقية للنجم رضا البحراوي، مساء أمس، بأحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، التى كانت ستؤدي إلى  "خناقة شوارع" بين النجمان لولا تدخل المطرب حمو بيكا وتهدئة الأمور وأنهى الخلاف قبل أن تتصاعد الواقعة.


بدأت المشاداة عندما صعد حسن شاكوش إلى المسرح  لأحياء فقرته الغنائية ولكنه تفاجئ بوجود فرقة رضا البحراوي على المسرح وطالب منهم النزول من على خشبة المسرح للغناء لأنه ليس بحاجة إليهم لكونه يغني "بلاي باك" من خلال إذاعة الأغنية المسجلة له دون الغناء لايف أمام الجمهور.

وإزاء تعنت حسن شاكوش على نزول فرقة رضا البحراوي من على خشبة المسرح وفقت الفرقة على النزول ولكن قبل أن ينتهي شاكوش من فقرته الغنائية صعدت الفرقة من جديد  
للإستعداد قبل مجيئ رضا البحراوي، إلا أن ذلك أغضب شاكوش وقام بسب وقذف أعضاء الفرقة وتبادل الثنائي السب بألفاظ بذيئة  وإشارات خارجة على حد وصف الصحفي هاني عزب.


وتدخل النجم حمو بيكا لإنهاء الخلاف قبل أن تتصاعد الأزمة بين الثنائي وقام بتهدئة الطرفان، وعندما وصل رضا البحراوي إلا الحفل علم بما حدث وأثناء الغناء توقف ل دقائق ووجه الشكر والتحية لفرقته الموسيقية، ثم بدأ ينادي على حسن شاكوش ويطلب منه  مجيئه إليه، ولكن رحل حسن شاكوش على الفور قبل وصول رضا البحراوي الحفل.

وقال  رضا البحراوي خلال الحفل أمام الجمهور "شاكوش فين مشي  كنت عايزه والله نفسي فيه بس للأسف خد بعضه وجري عايزه يدعي لحمو بيكا".

ومن جانبه لم يكتفي  رضا البحراوي، بذلك وعقب انتهاء الحفل مباشرةً نشر مقطع فيديو من أغنيته "الصفارة والنفسنة"عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقاً عليها أيضًا بتلك الكلمات.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

منذ 42 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements