الصفارة والنفسنة".. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي









نشب خلاف حاد بين مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش والفرقة الموسيقية للنجم رضا البحراوي، مساء أمس، بأحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي، التى كانت ستؤدي إلى "خناقة شوارع" بين النجمان لولا تدخل المطرب حمو بيكا وتهدئة الأمور وأنهى الخلاف قبل أن تتصاعد الواقعة.









بدأت المشاداة عندما صعد حسن شاكوش إلى المسرح لأحياء فقرته الغنائية ولكنه تفاجئ بوجود فرقة رضا البحراوي على المسرح وطالب منهم النزول من على خشبة المسرح للغناء لأنه ليس بحاجة إليهم لكونه يغني "بلاي باك" من خلال إذاعة الأغنية المسجلة له دون الغناء لايف أمام الجمهور.





وإزاء تعنت حسن شاكوش على نزول فرقة رضا البحراوي من على خشبة المسرح وفقت الفرقة على النزول ولكن قبل أن ينتهي شاكوش من فقرته الغنائية صعدت الفرقة من جديد

للإستعداد قبل مجيئ رضا البحراوي، إلا أن ذلك أغضب شاكوش وقام بسب وقذف أعضاء الفرقة وتبادل الثنائي السب بألفاظ بذيئة وإشارات خارجة على حد وصف الصحفي هاني عزب.









وتدخل النجم حمو بيكا لإنهاء الخلاف قبل أن تتصاعد الأزمة بين الثنائي وقام بتهدئة الطرفان، وعندما وصل رضا البحراوي إلا الحفل علم بما حدث وأثناء الغناء توقف ل دقائق ووجه الشكر والتحية لفرقته الموسيقية، ثم بدأ ينادي على حسن شاكوش ويطلب منه مجيئه إليه، ولكن رحل حسن شاكوش على الفور قبل وصول رضا البحراوي الحفل.





وقال رضا البحراوي خلال الحفل أمام الجمهور "شاكوش فين مشي كنت عايزه والله نفسي فيه بس للأسف خد بعضه وجري عايزه يدعي لحمو بيكا".



