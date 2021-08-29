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برلمانية: مشاركة السيسي بمؤتمر بغداد يدعم وحدة شعب العراق

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كان بحضور عربي ودولي رفيع المستوى لذلك كان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضروريًا للتأكيد على الروابط التاريخية والأخوة التي تربط بين الشعبين الشقيقين ومؤازرة الجيش العراقي في معركته ضد الإرهاب.

وأكدت "الجزار" في تصريح لبوابة "الفجر" أن العراق خط دفاع استراتيجى لمصر والمنطقة ووجود الرئيس السيسي في المؤتمر يدعم ويقوي وحدة شعب العراق خاصة أن الصراعات الداخلية لها أبعاد إقليمية، وللتأكيد أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، واستقرار المصالح المشتركة، كما أن وجود الرئيس في المؤتمر يؤكد دوره الأساسي العربي والإقليمي في المنطقة ويلهم العراق الشقيق بتجربة مصر في البناء والإعمار.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس المصري تؤكد الدعم والتعاون في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ديمقراطية بالعراق.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغدادالفجر مؤتمر بغداد بوابة الفجر السيسي

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