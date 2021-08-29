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نضال الشافعي يكشف عن الصعوبات التي واجهته في بداية مشواره الفني

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
كشف الفنان نضال الشافعي عن بداياته في مجال التمثيل، ومن دعمه فى بداية مشواره الفني، كما تطرق إلى الصعوبات التي واجهته أثناء تحقيق حلمه.

وقال نضال الشافعي خلال لقاء مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: “في بدايتي قدمت أعمالا على مسرح الهواة إلى أن شاهدنى المخرج شريف عرفة والمخرجة ساندرا نشأت، ليحدثا نقلة كبيرة في حياتي من خلال تامر وشوقيه وملاكى اسكندرية وكانت بداية متميزة”.

وتابع نضال الشافعي: “عملت في الوسط الفني بذراعى وكنت حابب المهنة ومن أجل ذلك درستها، ولكني واجهت العديد من التحديات في البداية لدرجة انني كنت سأترك الفن وفكرت في السفر للخارج والعمل في أي مجال".

واختتم" ولن أنسى موقف الأستاذ خالد جلال حينما علم أنى سأترك التمثيل، وقال لى أوعى تعمل كده، انت موهبة بشهادة الناس والنقاد واكيد فرصتك هتيجى، وكلامه أثر في جدا وعدت للعمل على المسرح مرة أخرى”.


وكانت قد كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله، وأوضحت أن الحالة مستقرة.

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