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موقع إلكتروني جديد لمتحف التحرير وآخر للسياحة والآثار

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:21 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
قال الدكتور خالد شريف مستشار وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إن الموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل بحيث يستعرض الموقع تاريخه والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، والأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم، والخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين. 

جاء ذلك خلال اجتماعين، السبت، برئاسة وزير السياحة والآثار لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار على شبكة الإنترنت، وذلك بمقر الوزارة بالعباسية. 

وأوضح شريف أن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، سوف تخدم جميع المتعاملين للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون  مصدر رئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

وشهد الاجتماع يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ولمياء كامل مساعد الوزير للترويج، والدكتور، وآلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات الوزارة، وممثلي الشركات المنفذة للموقع والبوابة. 

وراجع الوزير خلال الاجتماعين ما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركات المنفذة من تنفيذ التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة. 

ووجه بعدد من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث تعمل على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.

الكلمات المفتاحية

مصر متحف التحرير السياحة والاثار السياحة

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