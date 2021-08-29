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تعرف على موعد مباراة برشلونة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، للموسم الجديد (2021- 2022).

ويقع برشلونة في مجموعة تشمل كلا من؛ بايرن ميونيخ، وبنفيكا، ودينامو كييف.

وتبدأ منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات برشلونة في مجموعات دوري أبطال أوروبا كالآتي:-

الجولة الأولى: برشلونة وبايرن ميونيخ.. يوم 14 سبتمبر في تمام التاسعة مساءً.

الجولة الثانية: برشلونة وبنفيكا.. يوم 29 سبتمبر في تمام التاسعة مساءً.

الجولة الثالثة: برشلونة ودينامو كييف.. يوم 20 أكتوبر في السابعة إلا الربع مساءً.

الجولة الرابعة: برشلونة ودينامو كييف.. يوم 2 نوفمبر، في تمام التاسعة مساءً.

الجولة الخامسة: برشلونة وبنفيكا.. يوم 23 نوفمبر في تمام التاسعة مساءً.

الجولة السادسة: برشلزنة وبايرن ميونيخ.. يوم 8 ديسمبر في تمام التاسعة مساءً.

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