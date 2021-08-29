جوهرة تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

شاركت الراقصة جوهرة، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت جوهرة في الصور خلال قضاء إجازتها بإطلالة مثيرة علي البحر، مرتدية بكيني باللون الأخضر وبندانه علي الراس ونظارة شمس.



وعلقت قائلة: "حسنًا ، أرسل لي مرة أخرى عن الصبار "، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية