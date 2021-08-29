بإطلالة أنيقة.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة وأنيقة خلال تناولها وجبة العشاء في أحد المطاعم في إيطاليا وعلقت قائلة "ذات مرة في صقلية"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.