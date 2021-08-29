Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس اليوم الأحد في الدوري الفرنسي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره ستاد ريمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ستاد ريمس في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

3 نجوم مرشحون لقيادة دفاع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 13 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:01 م

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

04:31 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements