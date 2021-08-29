موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس اليوم الأحد في الدوري الفرنسي





يستعد نادي باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.





وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره ستاد ريمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الفرنسي.





ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ستاد ريمس في المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط.



