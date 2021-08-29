اليوم.. الحكم في دعوى منع مبروك عطية من الظهور بالإعلام

تقضي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، ضد الداعية مبروك عطية، لمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون.



