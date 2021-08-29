موسيماني يطلب إعارة نجم الفريق





طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعارة أحد نجوم الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، نظراً لعدم حاجة الفريق إلى خدماته الفنية خلال الفترة المقبلة.









وطلب بيستو موسمياني، من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، إعارة طاهر محمد طاهر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل صعوبة مشاركة مع الفريق بعد إتمام التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة.





ورفضت لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، فكرة إعارة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، بناءً على قرار المدير الفني بيتسو موسيماني.







