مترجم الأهلي يفجر مفاجأة عن مخترق حسابه على "فيس بوك" بعد القبض عليه

أكد الدكتور عمرو محب، مترجم بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، اليوم السبت، أنه تم القبض على مخترق حسابه عبر "فيس بوك"، الذي كتب منشورا أساء فيه لبعض الرموز والمسؤلين.





وفجر مترجم الأهلي مفاجأة حول مخترق حسابه على "فيس بوك"، الذي ألقي القبض عليه، من قبل رجال وزارة الداخلية "مباحث الإنترنت"، في قرية سبراخيت بمحافظة البحيرة.





تفاصيل مهمة





وقال عمرو محب إن مخترق حسابه، قام باختراق حساب خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، كما أكدت مباحث الإنترنت لإنه اخترق قرابة الـ2104 حسابات.





وخرج الدكتور عمرو محب بفيديو مصور عبر "فيس بوك" قال فيه: "الحمد لله تم القبض على مخترق حسابي الشخصي على فيسبوك.. بأشكر قيادات مباحث الإنترنت على مجهوداتهم الكبيرة.. وجزيل الشكر أيضًا لرجال الأمن بمحافظة البحيرة.. كما أشكر ايضا كل الناس اللي تواصلوا معايا ودعموني أثناء سرقة حسابي".









وأضاف: "الحمد لله تمت استعادة حسابى على الفيسبوك بعد سرقته صباح اليوم، شكرا لكل من تواصل معي وكل من حاول مساعدتي في استعادة الحساب، وجزيل الشكر لدعمكم جميعاً وتقديركم وثقتكم الغالية".





وأعرب مترجم الأهلي، عن تمنياته بدوام التفيق من الله، داعياً أن يكون النجاح الحليف الدائم للنادي الأهلي العظيم ورئيسه القدوة وجمهوره الوفي.





وبدأت الواقعة، عندما فوجئ جمهور الأهلي بمنشور على حساب محب علي مترجم الفريق على "فيس بوك"، يتضمن انتقادات شديدة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة ولأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





نص المنشور





وتضمن المنشور: "المستفيد الأول من عودة العلاقات المصرية القطرية هو محمود الخطيب، والعلاقات مع رجال الأعمال القطريين لدعم الأهلي"، مضيفاً: "أعلن تقديم استقالتي، فقد استخرت الله في هذا القرار، لأن ما يفعله الأهلي من دفع مستحقات للحكام أمر غير جيد وتتراجع الكرة المصرية".





وأضاف: "الرياضة المصرية بقيادة أشرف صبحي في تراجع، هذا الوزير عقد اتفاقا مع الخطيب وفرج عامر وحسن مصطفي قبل لقاء نهائي أفريقيا أمام الزمالك واستقروا على تزوير عينات لاعبي المنافس، بالاتفاق مع بيتسو موسيماني، مع استبعاد لاعبين من الأهلي لن يؤثروا على المباراة".





وأتم: "تم أيضا الاتفاق على استبعاد الحكم المغربي رضوان جيد، والاستعانة بالحكم الجزائري مصطفى غربال، الذي تقاضى ١٠ ملايين جنيه في الغردقة، مقابل عدم احتساب ضربات جزاء للزمالك بعلم الوزير، واتفقوا على رحيل مجلس مرتضى منصور لأنه يهدد مجلس الأهلي، الرياضة في مصر في طريقها للإيقاف من قبل الفيفا".





ونفى عمرو محب كل ما كتب على حسابه، مؤكداً عدم وجود صلة له فيما نشر، نافياً كل ما ذكر، وموضحاً أنه فوجئ بسرقة حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي، وشدد على أنه يحذر الجميع من التعامل مع الشخص الذي قام بسرقة حسابه.





وأكد محب أن بدأ في اتخاذ الإجراءت القانونية لاستعادة حسابه، وهو ما أعلنه بعدها بفترة قصية، حينما أكد للجماهير استعادة حسابه الذي تمت سرقته.



