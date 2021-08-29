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عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مواقع في قطاع غزة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أغار على مبنى في منطقة غزة، زاعمًا أنه مجمع عسكري لحماس يُستخدم في التدريبات وإنتاج الأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب له، أن طائرات حربية أغارت الليلة على مجمع عسكري لحماس يستخدم للتدريبات ولإنتاج الأسلحة بالإضافة إلى فتحة نفق تابع لمنظمة حماس في جباليا، وذلك ردًا على إطلاق البالونات الحارقة وأعمال الشغب العنيفة من قطاع غزة.

وتابع الجيش الإسرائيلي: سنواصل الرد بقوة ضد المحاولات الإرهابية لحماس.

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة الجيش الاسرائيلي إسرائيل

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