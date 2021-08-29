تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي في الدوري الإسباني

















يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره خيتافي، ضمت منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز الثامن عشر بلا نقاط.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: نيتو.





خط الدفاع : جوردي ألبا – كليمون لونجليه – إريك جارسيا – سيرجينو ديست.





خط الوسط : فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – فيليبي كوتينيو.



