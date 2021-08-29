نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع محور عدلي منصور

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال إزالة تعارضات العقارات التى تعترض تنفيذ محور المستشار عدلي منصور مسطرد في شارع المشروع ووسط البلد وصولاً إلى شارع مسطرد القديم حي المطرية.





وبلغ إجمالى ما أزيل (١٢٧) عقارًا من إجمالى (١٥٩) عقارًا بإجمالي تعويضات للسكان حسب أسعار المنطقة حوالى (٢٢٤) مليون جنيه.



