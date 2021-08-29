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أول تعليق من بايدن على مؤتمر بغداد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تهنئته للحكومة العراقية على نجاح مؤتمر بغداد، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وقال بايدن، إن مؤتمر بغداد يساهم في خفض التوتر وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مشددًا على أن بلاده ستواصل دعم العراق للعمل معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقا لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي.

هذا، وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وزعماء وممثلي الأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا وتركيا وإيران، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

مؤتمر بغداد جو بايدن السيسي

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