أول تعليق من بايدن على مؤتمر بغداد

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تهنئته للحكومة العراقية على نجاح مؤتمر بغداد، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وقال بايدن، إن مؤتمر بغداد يساهم في خفض التوتر وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، مشددًا على أن بلاده ستواصل دعم العراق للعمل معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.





وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق وفقا لإطار اتفاق الحوار الاستراتيجي.



