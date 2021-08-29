موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد فياريال اليوم الأحد في الدوري الإسباني









يستعد نادي أتلتيكو مدريد لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام نظيره فياريال، على أرضية ملعب واندا متروبوليتانو.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد ست نقاط، بينما يتواجد فياريال في المركز الثاني عشر برصيد نقطتين.



