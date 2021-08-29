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عقوبة قاسية تنتظر شيكابالا قد تحرمه من المشاركة في كأس مصر

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك مهددًا بعقوبة قاسية بعد أزمته مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، التى تدير الجبلاية، خلال مراسم تتويج الأبيض بدرع الدوري.

ودخل شيكابالا في مشادة عنيفة مع أحمد مجاهد رئيس الجبلاية بسبب رفض الأخير السماح لأسر اللاعبين بالنزول إلى أرضية الملعب للمشاركة في احتفال اللاعبين بدرع الدوري.
وأكدت التقارير أن اتحاد الكرة يدرس الأزمة من مختلف الجوانب، مؤكدة أن الأقرب هو تعرض اللاعب لعقوبة خصوصا أن المشهد كان غير جيد، وكانت هناك عصبية زائدة عن الحد من جانب اللاعب.

وأفادت التقارير أن اتحاد الكرة يتجه لمعاقبة شيكابالا بالإيقاف لمدة 12 مباراة بالإضافة إلى تغريمه ماليا، ولكن لم يتم الاستقرار على القرار بشكل رسمي حتى الآن.

وبذلك أصبح شيكابالا مهددًا بعدم المشاركة فى بطولة كأس مصر فى حال استكمالها قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الدوري المصري بعدما تصدر الترتيب برصيد 80 نقطة، متفوقا بـ4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

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