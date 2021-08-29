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موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم الأحد في الدوري الإسباني

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره خيتافي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره خيتافي، ضمت منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد خيتافي في المركز الثامن عشر بلا نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره خيتافي، عبر قناة BEIN SPORTS HD 1.

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