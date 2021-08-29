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تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
حسم جهاز الكرة فى الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الأهلى خلال الساعات الماضية صفقة حسام حسن من صفوف فريق سموحة لمدة 5 سنوات.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن صفقة حسام حسن كلفت خزينة النادي 25 مليون جنيه مع إعارة 
فهد جمعة لموسمين، وإعارة أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم واحد.

وخلال الساعات القليلة الماضية طلب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، بقاء أحمد عبد القادر لموسم إضافي، أو بقاء محمد عبد المنعم لموسم آخر.

ومن المقرر أن يحسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للقلعة الحمراء، اسم اللاعب الذى يستمر مع فريق سموحة.

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