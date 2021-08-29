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رابح صقر وبندر الشهري يتبادلان الحديث عبر تغريدة غامضة... من المقصود؟
الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:44 ص
لمياء علي
أثار الإعلامي السعودي بندر الشهري، حالة من الجدل، بعدما نشر تغريدة غامضة لم يذكر خلالها من هو المقصود بها، وذلك عبر موقع تويتر.
وكتب الشهري عبر حسابه الخاص، وقال: "إلغاء المتابعة .. ليس معناه إلغاء المحبة والتقدير، ورد رابح على التغريدة بعد حديث طال مع متابعيه، : "بالعكس مذيع محترم في حواراته واتابع برامجه الرياضية، في إشارة منه لبندر الشهري.
ورد الشهري وقال: أعتز بك وبرأيك وبمتابعتك يا بو صقر لك مني كل المحبة والتقدير.