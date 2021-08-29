موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

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موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني
الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:01 ص
غدير أحمد
يستعد نادي بايرن ميونخ حامل اللقب لمواجهة نظيره ار بي ليبزيج في رابع جولات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2021-2022.
واصل البافاري عروضه القوية وإنتصاراته الكبيرة، بفوز كاسح على ضيفه هيرتا برلين مساء السبت بخماسية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من الدوري الألماني.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
لن تذاع مباراة بايرن ميونخ على أي قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناتي "Sport 1" و"Sky Sport 1 HD" الألمانيتين اللتين تبثان عبر القمر الأوروبي.