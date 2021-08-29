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موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد


يستعد نادي بايرن ميونخ حامل اللقب لمواجهة نظيره ار بي ليبزيج في رابع جولات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2021-2022.


واصل البافاري عروضه القوية وإنتصاراته الكبيرة، بفوز كاسح على ضيفه هيرتا برلين مساء السبت بخماسية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من الدوري الألماني.


وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

لن تذاع مباراة بايرن ميونخ على أي قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناتي "Sport 1" و"Sky Sport 1 HD" الألمانيتين اللتين تبثان عبر القمر الأوروبي.

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