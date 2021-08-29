موعد مباراة بايرن ميونيخ المقبلة في الدوري الألماني









يستعد نادي بايرن ميونخ حامل اللقب لمواجهة نظيره ار بي ليبزيج في رابع جولات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2021-2022.









واصل البافاري عروضه القوية وإنتصاراته الكبيرة، بفوز كاسح على ضيفه هيرتا برلين مساء السبت بخماسية نظيفة لحساب الجولة الثالثة من الدوري الألماني.









وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





لن تذاع مباراة بايرن ميونخ على أي قناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



