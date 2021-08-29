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بيراميدز يحسم ملف نجم الفريق

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
حسمت إدارة بيراميدز موقفها النهائي من رحيل إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد مسئولو بيراميدز عدم الاستغناء عن إبراهيم عادل لأي فريق يرغب في التعاقد مع الأخير خلال الميركاتو المقبل، خاصة بعد تأهل فريقه للكونفدرالية الأفريقية.

ويرغب مسئولو الأهلي في التعاقد مع إبراهيم عادل لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم بقرار من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وحقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا في ختام مشواره في الدوري العام على غزل المحلة بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي.

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