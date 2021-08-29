بعد انتهاء الدوري.. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري المصري الممتاز





































حسمت أسماء الفرق المودعة للدورى المصرى الممتاز، عقب أنتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز مساء أمس، وكذلك الفرق الصاعدة للبطولة فى النسخة الجديدة للموسم المقبل.









وفشل كلا من" نادى وادى دجلة والذى ودع البطولة جامعًا 29 نقطة فى المركز الـ16، وفى المركز قبل الأخير جاء الإنتاج الحربى برصيد 27 نقطة، وأخيرًا أسوان برصيد 27 نقطة" في البقاء داخل بطولة الدوري العام للموسم المقبل.





كما أنه كان هناك تفوق واحد في دوري الممتاز ب وصعد نادى فاركو، ونادى كوكاكولا، ونادى الشرقية للدخان بعد تصدرهم في مجموعاتهم خلال منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.



