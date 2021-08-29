Advertisements

بعد انتهاء الدوري.. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 29/أغسطس/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد









حسمت أسماء الفرق المودعة للدورى المصرى الممتاز، عقب أنتهاء بطولة الدوري المصري الممتاز مساء أمس، وكذلك الفرق الصاعدة للبطولة فى النسخة الجديدة للموسم المقبل. 


وفشل كلا من" نادى وادى دجلة والذى ودع البطولة جامعًا 29 نقطة فى المركز الـ16، وفى المركز قبل الأخير جاء الإنتاج الحربى برصيد 27 نقطة، وأخيرًا أسوان برصيد 27 نقطة" في البقاء داخل بطولة الدوري العام للموسم المقبل.

كما أنه كان هناك تفوق واحد في دوري الممتاز ب وصعد نادى فاركو، ونادى كوكاكولا، ونادى الشرقية للدخان بعد تصدرهم في مجموعاتهم خلال منافسات دوري الدرجة الثانية المصري.

يذكر أن نادي الزمالك هو من توج بطلًا للدوري المصري الممتاز هذا العام وتعتبر هي البطولة رقم 13 في تاريخه.

أخبار تهمك

صراع بين الأهلي والزمالك على ضم موهبة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عودة رونالدو.. بوجبا يكشف عن فريقه الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements