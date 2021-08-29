موعد مباراة ليفربول المقبلة بالجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي









يحل نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، ضيفاً على فريق ليدز يونايتد في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بحلول الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل على ملعب آيلاند رود.





وكان ليفربول قد تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ملعب آنفيلد معقل الريدز.





وافتتح تشيلسي التسجيل عند الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول عن طريق لاعب خط الوسط الألماني كاي هافيرتز، قبل أن يحرز الدولي المصري محمد صلاح هدف التعادل لكتيبة الألماني يورجن كلوب بحلول الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.



