جينيفر لوبيز تعرض شقتها للبيع بمبلغ خيالي

عرضت النجمة جينيفر لوبيز شقتها في مدينة نيويورك مقابل مبلغ وصل إلى 25 مليون دولار، وذلك بعدما





وبحسب موقع ديلى ميل سبق وأن عرضته مقابل ما يقرب من 27 مليون.





وقالت تقارير صحفية إن لوبيز قررت تخفيض سعر الشقة التي تتسع لأربعة غرف وتقع بحي مانهاتن، بعدما وجدت صعوبة في البيع على مدار الفترة السابقة.





ومؤخرا رصدت عدسات المصورين بموقع ديلي ميل النجمة جينيفر لوبيز وبن أفليك وأولادهما في رحلة إلى The Magic Castle في لوس أنجلوس.