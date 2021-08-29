تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي في نهائي السوبر الإفريقي









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر المقبل.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.



