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موعد مباراة أرسنال القادمة أمام نورويتش سيتي فى الدورى الانجليزى

الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يستعد فريق أرسنال لمواجهة أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويعاني أرسنال هذا الموسم من تخبط فى الأداء وخسر خلال الثلاث جولات الماضية من البريميرليج أمام كل من برينتفورد سيتي وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وتقام مباراة أرسنال ضد نورويتش سيتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج يوم السبت 11 سبتمبر فى تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

ويذكر أن مانشستر سيتي حقق فوز كبير على آرسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة من البريميرليج بخماسية دون رد.

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