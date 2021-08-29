عاجل.. أمريكا تحذر من تهديدات إرهابية جديدة بالقرب من مطار كابل

حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل، من تهديدات إرهابية جديدة بالقرب من المطار، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.





كانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في وقت سابق من وقوع هجمات إرهابية في العاصمة الأفغانية كابل، وفي اليوم التالي وقع انفجارين وإطلاق نار ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.



