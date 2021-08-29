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عاجل.. أمريكا تحذر من تهديدات إرهابية جديدة بالقرب من مطار كابل
الأحد 29/أغسطس/2021 - 05:36 ص
حذرت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل، من تهديدات إرهابية جديدة بالقرب من المطار، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في وقت سابق من وقوع هجمات إرهابية في العاصمة الأفغانية كابل، وفي اليوم التالي وقع انفجارين وإطلاق نار ما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
وأعلن البنتاجون، أمس السبت، أنه تعقب عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وقتل المخطط الذي يخطط للتنظيم الذي سبق واتهمه بالوقوف وراء تفجيرات كابل.