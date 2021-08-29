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بعد انتهاء الدوري.. تعرف على الترتيب النهائي لفرق البطولة

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أسدل الستار على منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، مساء أمس السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 76 نقطة.

وهبط إلى دوري الدرجة الثانية، وادي دجلة، والإنتاج الحربي، وأسوان، بعد تذيلهم لجدول ترتيب الدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز النهائي كالتالي:

1- الزمالك برصيد 80 نقطة
2- الأهلي برصيد 76 نقطة
3- بيراميدز برصيد 55 نقطة
4- سموحة برصيد 54 نقطة
5- المصري برصيد 50 نقطة
6- إنبي برصيد 46 نقطة
7- الاتحاد السكندري برصيد 48 نقطة
8- طلائع الجيش برصيد 42 نقطة
9- المقاولون العرب برصيد 41 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا برصيد 39 نقطة
11- مصر المقاصة برصيد 38 نقطة
12- الجونة برصيد 38 نقطة
13- الإسماعيلي برصيد 38 نقطة
14- البنك الأهلي برصيد 35 نقطة
15- غزل المحلة برصيد 35 نقطة
16- وادي دجلة برصيد 30 نقطة
17- الإنتاج الحربي برصيد 28 نقطة
18- أسوان برصيد 27 نقطة

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