نضال الشافعي يكشف عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة

كشف الفنان نضال الشافعى، عن ميعاد عرض مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "ورد " عن سكان حى الأسمرات وكان متوقفا من السنة الماضية مع حنان مطاوع ولكن سيتم استكمال تصويره.



وقال نضال خلال لقاءه مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه " واحد من الناس " على شاشة الحياة ، أن المسلسل سوف يعرض في رمضان القادم 2022، و هناك أيضا فلمين يستعد لهم، وهما أولاد زهرة و ٩ مللى " ، مع مجموعة من النجوم الشباب.



وكانت قد كشفت هند محمد على زوجة الفنان نضال الشافعى تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن تعرض الى انفجار جزئى فى القولون حيث تم استئصاله، وقالت أن حالته مستقرة.