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الثلاثاء القادم.. العرض الخاص لفيلم ماكو

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:25 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تنظم الشركة المنتجة لفيلم ماكو عرضها الخاص بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة بحضور كل أبطال الفيلم يوم الثلاثاء القادم.


وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، عن موعد طرح الفيلم في السينما، يوم الأربعاء 1 سبتمبر المقبل.


وتأجل عرض فيلم “ماكو” حوالي عامين، وتدور أحداثه حول مأساة حقيقية خاصة بالعبارة “سالم إكسبريس”، وقيام 8 أشخاص برحلة غطس في أعماق البحر الأحمر ولم يعودوا جميعا إلى البر.


زيشارك في بطولة فيلم “ماكو” كل من بسمة، والممثل التركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيقولا معوض، محمد مهران، تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

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