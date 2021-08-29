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موعد مباراة يوفنتوس ونابولي المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره نابولي يوم الأحد المقبل 12 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ولم يتم تحديد موعد مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره نابولي يوم الأحد المقبل بعد في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره نابولي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز عبر قناة الدوري الإيطالي الرسمية على يوتيوب.

ويتواجد فريق نابولي حاليا في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة.

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