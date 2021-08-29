حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك









كشف جون إدوارد، وكيل أعمال جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر تطورات رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي وفسخ التعاقد بالتراضي.





وأكد وكيل جونيور أجاي أن كل ما يتردد عن فسخ عقد جونيور أجاي غير صحيح، واللاعب مرتبط بعقد مع الأهلي، وننتظر موقفه في القائمة الجديدة سواء بالبقاء أو الرحيل.





وأكد جون إدوارد أن جونيور أجاي سافر إلي بلاده بعد حصول الفريق على أسبوع عقب لقاء أسوان على أن يعود بعدها إلى القاهرة للاستقرار على مصيره مع الأهلي في ظل تبقي موسمًا في عقده مع الأهلي.





وحاول الأهلي فسخ العقد بالتراضي مع النيجيري جونيور أجاي، الذي يرغب في الحصول على 900 ألف دولار كجزء من مستحقاته لدي المارد الأحمر مقابل فسخ عقده.



