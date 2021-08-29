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بهذه الطريقة.. محمد صبحي يسخر من ارتفاع الأسعار

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان محمد صبحي، جمهوره ومحبيه فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية.


وقال محمد صبحي في الفيديو: "أول جزمة اشتريتها لقيتها بـ3600 جنيه ويعني أنا بروح لندن يبقى قدامي جزمة بـ400 جنيه إسترليني وقدامي جزمة بـ40 جنيه إسترليني وأم 40 جنيه بتبقى ذوقها أحلى ".


و أضاف "الكلام ده كان سنة 1980، والـ3600 جنيه دلوقتي بـ 12 ألف جنيه"، مضيفا: "أنا لو شفتها ملبسهاش لأني مستحرم الحاجات دي".



يذكر أن الفنان محمد صبحى كان قد أعلن محاربته للفن الهابط ومقاطعته له.

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