بهذه الطريقة.. محمد صبحي يسخر من ارتفاع الأسعار

شارك الفنان محمد صبحي، جمهوره ومحبيه فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية.





وقال محمد صبحي في الفيديو: "أول جزمة اشتريتها لقيتها بـ3600 جنيه ويعني أنا بروح لندن يبقى قدامي جزمة بـ400 جنيه إسترليني وقدامي جزمة بـ40 جنيه إسترليني وأم 40 جنيه بتبقى ذوقها أحلى ".





و أضاف "الكلام ده كان سنة 1980، والـ3600 جنيه دلوقتي بـ 12 ألف جنيه"، مضيفا: "أنا لو شفتها ملبسهاش لأني مستحرم الحاجات دي".







يذكر أن الفنان محمد صبحى كان قد أعلن محاربته للفن الهابط ومقاطعته له.