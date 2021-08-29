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موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس اليوم السبت في الدوري الإيطالي

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي


يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس اليوم الأحد 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.
وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس اليوم الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس اليوم الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.
ويحتل فريق باريس سان جيرمان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق ستاد ريمس في المركز العاشر برصيد نقطتين.

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