موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس اليوم السبت في الدوري الإيطالي









يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره ستاد ريمس اليوم الأحد 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس اليوم الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره ريمس اليوم الأحد في مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز على قناة “BEIN SPORTS HD”.