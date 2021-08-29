صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والوداد المغربي









كشفت تقارير صحفية عن صفقة تبادلية محتملة بين ناديي الزمالك والوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وذكرت التقارير أن مسئولو نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات رسمية مع أيمن الحسوني، مهاجم الوداد المغربي، لضمه بداية من الموسم المقبل 2021-2022.





وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين الزمالك والوداد المغربي بإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، حيث ينضم الحسوني للزمالك، مقابل انتقال محمد أوناجم لصفوف الوداد المغربي.





ويبحث الزمالك عن ضم مهاجم أجنبي جديد في الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفريق.



