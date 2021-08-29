بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد





كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني حسم مصيره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعد أن تمكن المان يونايتد من إعادة نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي.





وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدينسون كافاني لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع الدون البرتغالي كما أن إدارة الشياطين الحمر مقتنعة بنسبة 100٪ باستمراره.



