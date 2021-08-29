Advertisements

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الأوروجواياني إدينسون كافاني حسم مصيره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك بعد أن تمكن المان يونايتد من إعادة نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي.

وأكد الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إدينسون كافاني لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي بعد التعاقد مع الدون البرتغالي كما أن إدارة الشياطين الحمر مقتنعة بنسبة 100٪ باستمراره.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن كافاني البالغ من العمر 34 عاماً ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2022 ولم يشارك النجم الأوروجواياني في الموسم الحالي في أي مباراة بسبب عدم جاهزيته بشكل كامل.
 

أخبار تهمك

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 17 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مجاهد يفتح النار على شيكابالا بعد واقعة مراسم تتويج الزمالك ببطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والوداد المغربي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

09:01 م

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

06:01 م

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

10:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements