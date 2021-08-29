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حقيقة مفاوضات بيراميدز مع هذا المدرب

الأحد 29/أغسطس/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يقترب نادى بيراميدز من حسم صفقة التعاقد مع المدير الفنى الجديد الذى يقود الفريق فى الموسم المقبل، عقب الاستقرار على عدم التجديد لـ تاكيس جونياس. 

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الرسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "فإن جيمى باتشيكو يقترب بشدة من ترلي قيادة بيراميدز عقب رفض الإدارة الإماراتية أى مدير فنى مصرى يتولى قيادة الفريق".

وسبق وتولي البرتغالى باتشيكو مهمة قيادة نادي الزمالك فى مناسبتين من قبل.

وأختتم بيراميدز الدوري وهو يحتل المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، جمعها من 33 مباراة، فاز فى 12 وتعادل فى 16 وخسر 5 مباريات.

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