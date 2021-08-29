شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق الزراعية والصحراوية بالإسماعيلية

شهدت الطرق الزراعية والصحراوية الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة، ما أدى إلى تدهور مستوى الرؤية على الطرق الزراعية وفي العديد من الشوارع والميادين.





وتسببت الشبورة في إرباك حركة المرور على طرق "الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، وطريق بورسعيد"، وطريق الزقازيق الزراعي، وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، وانتظر قائدي السيارات على جانب الطرق للتجنب من عدم الرؤية التي سيطرت على الطرق بسبب "الشبورة".



