عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الضوء الأخضر لرحيل ثلاثي المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وطالب موسيماني بإعارة كلا من سعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد، خلال فترة الانتقالات الجارية، بسبب عدم قناعاته بقدرات الثلاثي وعدم ظهورهم بالشكل المطلوب في التدريبات خلال هذا الموسم.





وحسم الأهلي 4 من الصفقات من العيار الثقيل بعد التعاقد مع كريم فؤاد والموزمبيقي ميكيسون والجنوب أفريقي بيرسي تاو ومؤخرا حسام حسن قادما من سموحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم القادم.





واختتم الأهلي مشواره في الدوري العام بفوز هام على أسوان بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة على ملعب السلام.



