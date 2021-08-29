يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعدما قام مسؤولو البي أس چي بعقد صفقات تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وتعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وفاينالدوم من ليفربول الإنجليزي وسيرجيو راموس من ريال مدريد ودوناروما من ميلان.





جدول مواعيد مباريات باريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا





15 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج

28 سبتمبر باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

19 أكتوبر باريس سان جيرمان ضد لايبزيج الألماني

3 نوفمبر لايبزيج الألماني ضد باريس سان جيرمان

24 نوفمبر مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

7 ديسمبر كلوب بروج ضد باريس سان جيرمان



