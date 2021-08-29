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تعرض الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي لوعكة صحية

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:32 ص
نيافة الأنبا كيرلس
نيافة الأنبا كيرلس
بسام عبدالحميد
أعلنت الصفحة الرسمية لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في نجع حمادي، تعرض نيافة الأنبا كيرلس، لوعكة صحية وذلك بمقر إقامته بنجع حمادي، وهو الآن بخير وبحالة مستقرة.

وعكة صحية
وتابع بيان المطرانية، انه قد أجرى بعدها نيافته بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، حيث تقرر أن يخضع نيافته لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بإحدى المستشفيات.

نجع حمادي
وأشار البيان، إلى انه من المقرر أن يعود بعدها نيافته الى مقر إقامته بنجع حمادي.

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وعكة صحية نيافة الأنبا كيرلس نجع حمادي

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