Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: وزارة لإدارة المستقبل !!

الأحد 29/أغسطس/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هذا المقال يتعرض لرؤيتى نحو إيجاد حقيبة مسئولة أمام البرلمان والشعب والسيد رئيس الجمهورية عن "إدارة المستقبل " فمصر المحروسة تمتلك شواطىء على البحر الأبيض والبحر الأحمر بأطوال ( خرافية ) نحن نطل على البحر الأحمر بطول يقترب من 900 كيلو متر طولى ونطل على البحر الأبيض المتوسط بطول لا يقل عن 1000 كيلو متر طولى أخرين. 

هناك فى العالم دول لا ترى شكل المياة الطبيعية سواء بحار أو أنهار ولكنها تعيش وتستثمر وتطور من أليات أسواقها وإنتاجها وإنتاجيتها وهناك دول تطل من خلال ثقب صغير على أحد البحار أو البحيرات ولكنها إستطاعت أن تستثمر ذلك الثقب وأن تمد أنابيب المياه المالحة لكى تجرى عمليات تكنولوجية لتحلية المياه ( وهى تكنولوجيا رخيصة للغاية ) وإستطاعت أن تزرع آلاف ومئات الآلاف من الأفدنة من تلك المياة المحلاة !! 

ماذا فعلنا نحن بشواطئنا الطويلة العريضة؟ لاشيىء أكثر من أن وضعنا لافتات لملكية أفراد أو شركات لهذه المساحات من الأراضي المواجهة للبحار لتعلن عن قرية سوف تنشأ أو مستعمرة خاصة لبعض المحظوظين ؟
شيىء غير مقبول وطنياَ وإستراتيجياً وضد مستقبل هذا البلد وسوء إدارة لأصولنا الثابتة حيث أننا فى أشد الإحتياج اليوم لزيادة رقعة الزراعة فى مصر . وفى أشد الإحتياج لإستخدام مواردنا المائية إستخداماَ رشيداً سواء كانت هذه الموارد بحار أو بحيرات أو أنهار "وترع" ومصارف !
لا يمكن أبداَ أن تكتفى المملكة العربية السعودية بإنتاجها وإنتاجيتها للقمح فى الوقت الذى لا تمتلك فيه المملكة نهراَ أو أمطاراَ ولا يمكن أبداَ أن نعتمد على إستيراد 80% من غذائنا من العالم الخارجى ونحن نمتلك كل هذه الإمكانات .
لماذا لا نضع خطة لتحلية المياه على سواحل البحر الأحمر حتى لوكان ذلك بإكتتاب وطنى أو حتى بالتبرع من المؤسسات الرابحة فى أعمال الهواء أو الأسمنت أو الحديد أو السماد أو الإلومنيوم أو أى شيىء من أصوله الأولية تمثل ( أصول للمصريين ) ( هواء وأرض )!

لماذا لا نأخذ تلك المياه المحلاة لكى نزرع كل شواطئنا على السواحل ؟ لماذا لا نزرع مصايد الأسماك على تلك السواحل ؟ وبجانبها ،مراكز تبريد ،وتعبئة وتغليف وتصدير لتلك اللحوم البحرية التى نحتاجها ونستورد جزء كبير منها للأسف الشديد ؟ لماذا لا نفكر قبل نهاية الفترات المحددة لنا للتفكير؟ 
ولعل ما تم إتخاذه من قرارات سيادية نحو إعادة بناء مصر الحديثة وإنشاء بنية تحتية رائعة ( طرق + كبارى ، وأنفاق ، أحواض لتربية الأسماك وإصلاح للأراضى البور ) كل تلك الإجراءات ، سوف تعود على مصر بالرخاء ، ولكن المطلوب إنشاء وزارة أو إدارة خاصة بمتابعة تلك المشروعات حتى تتفرغ الحكومة لأعمالها البيروقراطية .

أخبار تهمك

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُنهى أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - عقوبة نارية في انتظار شيكابالا.. تعرف عليها

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والوداد المغربي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل - باتريس كارتيرون يكتب نهاية رباعى الزمالك

منذ يوم

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الصفقة انتهت.. نجم الأهلي إلى الدوري التركي

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك على بعد خطوة من ضم "الدبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

مذبحة القلعة.. موسيماني يطرد 8 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقتان جديدتان في طريقهما إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق بدرية طلبة يهددها "انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا"

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - الكشف عن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 12 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

مجزرة في الزمالك.. كارتيرون يطرد 9 لاعبين خارج أسوار القلعة البيضاء

بعد ضم رونالدو.. كافاني يحسم مصيره مع مانشستر يونايتد

07:35 ص

بعد الصفقات النارية.. كهربا يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

عاجل.. موسيماني يطلب طرد 3 لاعبين من الأهلي

08:29 ص

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

03:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

ads
Advertisements